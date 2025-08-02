В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко. Работу аэропорта Самары уже ограничивали 2 августа – мера действовала несколько часов. В 8:49 мск Кореняко сообщил о возобновлении полетов и уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару.