В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко. Работу аэропорта Самары уже ограничивали 2 августа – мера действовала несколько часов. В 8:49 мск Кореняко сообщил о возобновлении полетов и уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару.
В 11:10 представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений в аэропорту. Мера действовала 35 минут.
Воздушная гавань временно приостанавливала работу на фоне атаки беспилотников на Самарскую область. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, утром БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске, были введены временные ограничения работы мобильного интернета. Позднее стало известно о гибели мужчины в результате падения обломков дрона на частный дом в Куйбышевском районе.