Суд отменил решение о заочном аресте Татьяны Лазаревой
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда Москвы о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой
16 июля суд заочно арестовал Лазареву на два месяца с момента возможного задержания в России или экстрадиции. Мосгорсуд установил нарушение УПК – суд первой инстанции не проверил, объявлена ли телеведущая в международный розыск. По данным материалов дела, в настоящее время она разыскивается только в федеральном розыске.
Параллельно Лазаревой грозит уголовное преследование по другому делу. В конце 2024 г. Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 годам колонии по статье об оправдании терроризма. Основанием стали ее высказывания в августе 2023 г. на YouTube-канале о допустимости терактов в России.
В Пресненский суд также поступило заочное дело в отношении телеведущей по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности).