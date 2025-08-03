Суд отменил решение о заочном аресте Татьяны Лазаревой

16 июля суд заочно арестовал Лазареву на два месяца с момента возможного задержания в России или экстрадиции. Мосгорсуд установил нарушение УПК – суд первой инстанции не проверил, объявлена ли телеведущая в международный розыск. По данным материалов дела, в настоящее время она разыскивается только в федеральном розыске.