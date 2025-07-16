Суд заочно арестовал Татьяну Лазареву за неисполнение обязанностей иноагента
Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (считается в РФ иноагентом) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Об этом сообщает ТАСС.
В декабре 2024 г. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к шести годам и шести месяцам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Суд также на четыре года запретил Лазаревой заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
11 октября того же года ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщал, что Лазарева объявлена в международный розыск.
Дело против телеведущей было возбуждено в июне 2024 г., в июле она была заочно арестована. В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая 2024 г.– советник президента РФ) заявляла, что столичная прокуратура проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма после ее обращения. Ямпольская высказывала мнение, что Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».
Проживающая в Испании Лазарева не раз критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России включил актрису в реестр иноагентов 22 июля 2022 г. Телеведущая пыталась оспорить это в суде, но в октябре 2022 г. Замоскворецкий суд столицы признал законным решение о внесении Лазаревой в перечень иноагентов, отклонив ее иск.