Лазареву объявили в международный розыск
Телеведущая Татьяна Лазарева
В них также отмечено, что Лазарева уже долгое время не проживает в России.
В России против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы. Суд заочно арестовал ее на два месяца в июле. Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей в Россию или с момента ее задержания в РФ.
В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ) сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма. По ее мнению, телеведущая «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».
Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России включил телеведущую в реестр иноагентов 22 июля 2022 г. Лазарева пыталась оспорить это в суде, но в октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о внесении Лазаревой в перечень иноагентов, отклонив ее иск.