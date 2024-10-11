Лазареву объявили в международный розыск

В России против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы. Суд заочно арестовал ее на два месяца в июле. Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей в Россию или с момента ее задержания в РФ.