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Лазареву объявили в международный розыск

Ведомости

Телеведущая Татьяна Лазарева (считается в России иноагентом) объявлена в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. 

В них также отмечено, что Лазарева уже долгое время не проживает в России.

В России против телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Лазаревой грозит до семи лет лишения свободы. Суд заочно арестовал ее на два месяца в июле. Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей в Россию или с момента ее задержания в РФ.

В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ) сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма. По ее мнению, телеведущая «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».

Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России включил телеведущую в реестр иноагентов 22 июля 2022 г. Лазарева пыталась оспорить это в суде, но в октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о внесении Лазаревой в перечень иноагентов, отклонив ее иск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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