Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.