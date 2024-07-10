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Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Ведомости

Замоскворецкий районный суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лазаревой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей в Россию или с момента ее задержания в РФ.

17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

Лазарева была признана иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре того же года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении телеведущей в реестр иноагентов. Лазарева неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Сейчас она живет в Испании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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