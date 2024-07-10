Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву
Замоскворецкий районный суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Лазаревой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.
Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента экстрадиции телеведущей в Россию или с момента ее задержания в РФ.
17 мая МВД России возбудило в отношении Лазаревой дело по ст. 205.2 УК РФ – публичный призыв или оправдание терроризма. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. 13 июня телеведущую объявили в розыск по уголовной статье, а 19 июня Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Лазарева была признана иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре того же года Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении телеведущей в реестр иноагентов. Лазарева неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Сейчас она живет в Испании.