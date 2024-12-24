Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6,5 года колонии за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву
Суд также на четыре года запретил Лазаревой заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
11 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщал, что Лазарева объявлена в международный розыск.
Дело против телеведущей было возбуждено в июне, в июле она была заочно арестована. В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ) заявляла, что столичная прокуратура проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма после ее обращения. Ямпольская высказывала мнение, что Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».
Проживающая в Испании Лазарева не раз критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России включил актрису в реестр иноагентов 22 июля 2022 г. Телеведущая пыталась оспорить это в суде, но в октябре 2022 г. Замоскворецкий суд столицы признал законным решение о внесении Лазаревой в перечень иноагентов, отклонив ее иск.