Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6,5 года колонии за оправдание терроризма

Дело против телеведущей было возбуждено в июне, в июле она была заочно арестована. В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ) заявляла, что столичная прокуратура проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма после ее обращения. Ямпольская высказывала мнение, что Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».