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Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6,5 года колонии за оправдание терроризма

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (считается в России иноагентом) к шести годам и шести месяцам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также на четыре года запретил Лазаревой заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

11 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщал, что Лазарева объявлена в международный розыск.

Дело против телеведущей было возбуждено в июне, в июле она была заочно арестована. В апреле на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (с 14 мая – советник президента РФ) заявляла, что столичная прокуратура проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма после ее обращения. Ямпольская высказывала мнение, что Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города».

Проживающая в Испании Лазарева не раз критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России включил актрису в реестр иноагентов 22 июля 2022 г. Телеведущая пыталась оспорить это в суде, но в октябре 2022 г. Замоскворецкий суд столицы признал законным решение о внесении Лазаревой в перечень иноагентов, отклонив ее иск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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