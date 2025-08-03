На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,8
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,8, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН).
Повторный толчок произошел 3 августа в 5:37 (8:37 мск). Расстояние от места афтершока до Петропавловска-Камчатского составляет 279 км.
Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. 1 августа в МЧС сообщили, что за сутки в Камчатском крае произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
По словам специалистов камчатского филиала ЕГС РАН, сильные ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5, но этот процесс не должен быть разрушительным.