На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,8

Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. 1 августа в МЧС сообщили, что за сутки в Камчатском крае произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.