На Камчатке зафиксировано 120 афтершоков за сутки

На Сахалине и Камчатке установили режим чрезвычайной ситуации. По словам специалистов камчатского филиала ЕГС РАН, сильные ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5, но этот процесс не должен быть разрушительным.