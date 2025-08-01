На Камчатке зафиксировано 120 афтершоков за сутки
За сутки в Камчатском крае произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. Об этом говорится в сообщении краевого управления МЧС.
В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами.
На Сахалине и Камчатке установили режим чрезвычайной ситуации. По словам специалистов камчатского филиала ЕГС РАН, сильные ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. Их магнитуда может достигать 7,5, но этот процесс не должен быть разрушительным.