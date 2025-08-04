В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолете
Законопроект о кратном повышении штрафов за правонарушения на борту самолета внесут на рассмотрение Госдумы 4 августа, сообщил в Telegram-канале председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат предложил установить штраф за курение на воздушном судне в размере от 3000 до 5000 руб. вместо текущих 500-1500 руб. Кроме того, от 5000 до 10 000 руб. планируется обязать выплачивать нарушителей за мелкое хулиганство (с возможным арестом до 15 суток). Сейчас законодательство подразумевает штраф в размере 2000-5000 руб. или административный арест. Изменения также могут коснуться невыполнения законных распоряжений командира воздушного судна. Штраф за это правонарушение может увеличиться с 2000-5000 руб. до 8000-12000 руб.
«К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность за хулиганство во время перелета невелика. А это, между тем, вопрос безопасности всех авиапассажиров и соблюдения их прав и интересов», – объяснил Нилов.
30 июля полиция сняла с рейса «Калининград – Москва» комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева. Он находился в алкогольном опьянении, нецензурно выражался и оскорблял пассажиров, а также вступил в ссору со стюардессой. Правоохранители составили на него протокол, комик заплатил штраф.