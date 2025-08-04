В Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолете

Депутат предложил установить штраф за курение на воздушном судне в размере от 3000 до 5000 руб. вместо текущих 500-1500 руб. Кроме того, от 5000 до 10 000 руб. планируется обязать выплачивать нарушителей за мелкое хулиганство (с возможным арестом до 15 суток). Сейчас законодательство подразумевает штраф в размере 2000-5000 руб. или административный арест. Изменения также могут коснуться невыполнения законных распоряжений командира воздушного судна. Штраф за это правонарушение может увеличиться с 2000-5000 руб. до 8000-12000 руб.