Пользователи СДЭК пожаловались на сбои в приложении

Больше всего жалоб поступает из Адыгеи. В лидерах по этому показателю также Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область. 48% сообщений пользователей относятся к сбоям сайта СДЭК, еще 31% недовольны работой личного кабинета. О неполадках в мобильном приложении сообщили 12%. В жалобах пользователи в основном говорят, что не могут отследить посылку, просто загрузить сайт или зайти в аккаунт.