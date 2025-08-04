Пользователи СДЭК пожаловались на сбои в приложении

Пользователи СДЭК пожаловались на сбои в приложенииКомпания обещает восстановить работу в ближайшее время
В приложении и на сайте транспортно-логистической компании СДЭК зафиксированы неполадки. Пик количества жалоб пользователей составил 182 уведомления около 10:45 мск, сообщили представители сервиса Downdetector.
Больше всего жалоб поступает из Адыгеи. В лидерах по этому показателю также Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область. 48% сообщений пользователей относятся к сбоям сайта СДЭК, еще 31% недовольны работой личного кабинета. О неполадках в мобильном приложении сообщили 12%. В жалобах пользователи в основном говорят, что не могут отследить посылку, просто загрузить сайт или зайти в аккаунт.
В компании подтвердили возможность сбоев в работе сервисов, по данным «РИА Новости», однако пообещали восстановить процесс в ближайшее время.
1 августа клиенты СДЭК уже сталкивались с подобной проблемой. Тогда ситуация коснулась как владельцев мобильных устройств, так и тех, кто пытался зайти на сайт с персональных компьютеров. 11% жалоб пришло от пользователей из Кабардино-Балкарской республики, еще 10% – из Архангельской области, 9% – из Рязанской, 8% – из Московской.