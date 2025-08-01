Пользователи СДЭКа жалуются на проблемы с доступом к сайту
Пользователи транспортно-логистической компании СДЭК начали массово сообщать о технических неполадках при работе с официальным сайтом сервиса. По данным сервиса Downdetector, пик обращений пришелся на 17:35 мск.
Проблемы коснулись как владельцев мобильных устройств, так и тех, кто пытался зайти на сайт с персональных компьютеров. 11% жалоб пришло от пользователей из Кабардино-Балкарской республики, еще 10% – из Архангельской области, 9% – из Рязанской области, 8% – из Московской области.
Основные проблемы у пользователей: сайт не загружается полностью, невозможность получить доступ к веб-ресурсу.
Представитель СДЭКа сказал «Ведомостям», что компания завершила технические работы, которые могли привести к краткосрочной остановке работы. Все системы работают штатно, добавил он.
Технические сбои в сервисах становятся все более частым явлением. Так, вечером 31 июля пользователи мессенджера Telegram также столкнулись с масштабными неполадками. Проблемы начались около 22:30 мск и быстро распространились среди пользователей из разных регионов России. Люди жаловались на то, что приложение не загружается при запуске, новые сообщения не приходят, а медиафайлы (фото, видео, документы) не загружаются. А 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички».