Пользователи СДЭКа жалуются на проблемы с доступом к сайту

Технические сбои в сервисах становятся все более частым явлением. Так, вечером 31 июля пользователи мессенджера Telegram также столкнулись с масштабными неполадками. Проблемы начались около 22:30 мск и быстро распространились среди пользователей из разных регионов России. Люди жаловались на то, что приложение не загружается при запуске, новые сообщения не приходят, а медиафайлы (фото, видео, документы) не загружаются. А 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички».