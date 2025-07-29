В работе аптек «Неофарм» и «Столички» произошел сбой

Сообщения о том, что отдельные аптеки «Столички» не работают, пользователи начали оставлять в комментариях в Telegram-канале сети еще 28 июля. Масштаб проблемы неизвестен, но корреспонденту РБК в одной из работающих аптек «Неофарм» в Москве сказали, что в городе работают лишь 20-30 точек. Всего же, как уточняет DSM Group, сеть включала на конец марта 2025 г. 1623 аптеки, из которых 933 – в Московском регионе. В этом субъекте она стала по итогам I квартала 2025 г. второй по выручке, уступив по этому показателю лишь «Аптечной сети 36,6». Всего же по России группа «Нео-фарм» заняла, по подсчетам той же DSM Group, шестую строчку с выручкой 27,9 млрд руб.