Препараты от гепатита за 1,5 года подешевели на четверть

Средняя цена препаратов для лечения гепатита С в ходе государственных торгов в июле этого года была на 25% ниже по сравнению с концом 2023 г. К такому выводу пришла экспертная группа «Здравресурс». «Ведомости» ознакомились с ее исследованием. В нем уточняется, что речь идет о всех лекарствах от этого заболевания. Представитель группы уточняет, что стоимость таких средств первый раз упала в середине 2024 г., второй – уже в этом году.