Препараты от гепатита за 1,5 года подешевели на четверть

Препараты от гепатита за 1,5 года подешевели на четвертьЭтому способствовали появление новых дженериков и увеличение объемов закупок
Средняя цена препаратов для лечения гепатита С в ходе государственных торгов в июле этого года была на 25% ниже по сравнению с концом 2023 г. К такому выводу пришла экспертная группа «Здравресурс». «Ведомости» ознакомились с ее исследованием. В нем уточняется, что речь идет о всех лекарствах от этого заболевания. Представитель группы уточняет, что стоимость таких средств первый раз упала в середине 2024 г., второй – уже в этом году.
Сильнее всего – на 38% до 50 973 руб. за упаковку – подешевел гразопревир с элбасвиром (оригинальный препарат – зепатир от американской MSD). А вот комбинированный препарат, включающий глекапревир и пибрентасвир (мавирет от американской AbbVie), в детской форме подешевел лишь на 7% до 36 002 руб. за пачку, во взрослой – на 16% до 157 481 руб., говорится в исследовании «Здравресурса».