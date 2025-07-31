Пользователи Telegram массово сообщают о сбоях в работе мессенджера
Вечером 31 июля пользователи мессенджера Telegram начали массово жаловаться на технические неполадки в работе приложения. Сбои были зафиксированы сервисом мониторинга Downdetector.
Проблемы начались около 22:30 мск и быстро распространились среди пользователей из разных регионов России. Неполадки затронули различные функции мессенджера. Люди жаловались на то, что приложение не загружается при запуске, в мессенджере не приходят новые сообщения, а медиафайлы (фото, видео, документы) не загружаются.
Наибольшее количество жалоб поступило из следующих регионов: Санкт-Петербург – 3% от общего числа жалоб, Ленинградская область – 2%, Псковская область – 2%, Московская область – 2%.
Сбои оказались неравномерно распределены между различными операционными системами: iOS – 50,6% всех сообщений о сбоях, Android – 26%, Windows – 21,0%, Mac OS X – 1,8%.
Технические сбои в сервисах участились в последние дни. 30 июня аналогичная ситуация произошла с магазином «ВкусВилл», когда пользователи из разных регионов России сообщили о неполадках как в мобильном приложении, так и на сайте компании. А 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички».