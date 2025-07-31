Пользователи Telegram массово сообщают о сбоях в работе мессенджера

Технические сбои в сервисах участились в последние дни. 30 июня аналогичная ситуация произошла с магазином «ВкусВилл», когда пользователи из разных регионов России сообщили о неполадках как в мобильном приложении, так и на сайте компании. А 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички».