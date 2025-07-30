Ведомости&

Технические сбои в работе сервисов и компаний в последние дни становятся все более частым явлением. Так, 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. А часть аптек не работала «по техническим причинам». Также появлялась информация о сбоях в работе сети магазинов «Дикси», но ее позже опровергли представители «Магнита» (материнская компания сети). 28 июля же произошла крупная хакерская атака на «Аэрофлот», которая привела к сбоям в работе информационных систем.