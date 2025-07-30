Ведомости&

Пользователи жалуются на сбой в работе «Вкусвилл»
У «Вкусвилл» наблюдаются технические проблемы. С 11:55 мск пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе платформы, как в мобильном приложении, так и на сайте. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Downdetector.
Неполадки затронули пользователей из различных регионов России. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей столичного региона, однако проблемы также зафиксированы на северо-западе и в дальневосточных областях страны.
«Временные неполадки, пока не может загрузить каталог, но скоро все починим», – отмечается в уведомлении на сайте и в приложении компании.
Анализ данных показывает, что владельцы устройств на iOS чаще других сообщают о проблемах. Однако сбои наблюдаются у пользователей различных операционных систем. Основные жалобы: полная неработоспособность сервиса, ошибки при оформлении покупок, невозможность разместить заказ, сбои в работе мобильного приложения.
Технические сбои в работе сервисов и компаний в последние дни становятся все более частым явлением. Так, 29 июня произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. А часть аптек не работала «по техническим причинам». Также появлялась информация о сбоях в работе сети магазинов «Дикси», но ее позже опровергли представители «Магнита» (материнская компания сети). 28 июля же произошла крупная хакерская атака на «Аэрофлот», которая привела к сбоям в работе информационных систем.