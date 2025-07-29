Как «Аэрофлот» преодолевал последствия взлома ИТ-систем

С высокой долей вероятности можно сказать, что атака завершена, но проблема в том, что у хакеров было много времени для того, чтобы использовать уязвимости инфраструктуры и обеспечить себе резервные варианты для повторного проникновения, не исключает исполнительный директор разработчика системы защиты данных от утечек «Стахановец» Дмитрий Исаев. Механизм проникновения хакеров на сегодняшний день известен только компаниям, принимающим участие в расследовании атаки, но у них строгий режим NDA (соглашение о неразглашении информации), отметил Бочкарев. Возможно, механизм атаки так и не будет известен до опубликования этой информации самим «Аэрофлотом», не исключил он.