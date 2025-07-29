В «Магните» опровергли сбои в работе сети «Дикси»

Сообщения появились на фоне реальных сбоев у сети аптек «Столички», «Неофарм» и «Семейный доктор». В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявили, что признаков кибератак на инфраструктуру сетей не выявлено.