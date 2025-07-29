В «Магните» опровергли сбои в работе сети «Дикси»
Информация о сбоях в работе сети магазинов «Дикси» не соответствует действительности, все магазины работают в обычном режиме. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Магнита» (материнская компания сети).
«В Telegram-каналах распространяется информация о якобы сбоях в работе сети магазинов "Дикси". Данная информация не соответствует действительности, все магазины "Дикси" работают в обычном режиме», – сказал он.
Вечером 29 июля Telegram-каналы со ссылкой на клиентов «Дикси» сообщили о проблемах в работе сети в Москве.
Сообщения появились на фоне реальных сбоев у сети аптек «Столички», «Неофарм» и «Семейный доктор». В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявили, что признаков кибератак на инфраструктуру сетей не выявлено.
Вместе с тем, в «Столички» подтвердили, что подверглись хакерской атаке. Половина аптек сети «Столички» возобновила работу после сбоя.