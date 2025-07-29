Работу возобновила половина аптек сети «Столички» после сбоя
Половина аптек сети «Столички» возобновила работу после сбоя. Об этом сообщила компания.
«Команда наших специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина наших аптек открыты для покупателей», – говорится в сообщении.
О сбоях в работе стало известно днем 29 июля. На сайте компании сообщалось, что недоступно бронирование и просмотр данных по программе лояльности.
С проблемами в работе столкнулись и некоторые точки сети аптек «Неофарм». Среди временно заблокированных действий был просмотр информации по программе лояльности, следовало из информации на сайте компании.