В работе сети аптек «Столички» произошел сбой
Некоторые аптеки сети «Столички» не работают по техническим причинам. Об этом говорится на сайте компании.
«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в скором времени недоступные функции будут восстановлены.
Telegram-канал Mash пишет, что «Столички» якобы подверглись взлому.
По данным Telegram-канала Readovka, работу в Москве временно приостановили точки «Неофарм». По словам источника, сеть остановила деятельность якобы из-за хакерской атаки на оборудование в столице.
«Столички» является частью аптечного холдинга «Неофарм».