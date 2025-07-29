Некоторые аптеки сети «Неофарм» приостановили работу

С такой же проблемой 29 июля столкнулась сеть аптек «Столички», которая является частью холдинга «Неофарм». Компания предупредила, что в скором времени все функции будут восстановлены. Некоторые Telegram-каналы предполагали, что в обеих аптечных сетях сбои могут быть связаны с хакерскими атаками.