Роскомнадзор не выявил признаков DDoS-атак на сети аптек «Столички» и «Неофарм»
Специалисты выясняют причину сбоя.
Днем 29 июля в сетях аптек группы «Нео-фарм» (управляет «Столички» и «Неофарм») произошел сбой. Это привело к закрытию некоторых точек, блокировке доступа к бронированию товаров и просмотру данных по программе лояльности.
Официально компания не заявляла о кибератаке или причастности к ней хакерских группировок, отмечали «Ведомости». Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил потери аптек от сбоев в «десятки миллионов рублей ежедневно». Гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценил ежедневный объем потерь в товарообороте в 200-250 млн руб.