Роскомнадзор не выявил признаков DDoS-атак на сети аптек «Столички» и «Неофарм»

Официально компания не заявляла о кибератаке или причастности к ней хакерских группировок, отмечали «Ведомости». Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил потери аптек от сбоев в «десятки миллионов рублей ежедневно». Гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров оценил ежедневный объем потерь в товарообороте в 200-250 млн руб.