Умер космонавт Талгат Мусабаев

Мусабаев родился 7 января 1951 г. в селе Каргалы Алма-Атинской области Казахстана. 6 марта 1991 г. приказом министра обороны СССР был призван на военную службу и зачислен кандидатом в космонавты-исследователи четвертой группы отряда космонавтов. Входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ».