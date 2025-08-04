Умер космонавт Талгат Мусабаев
Летчик-космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его смертью родным и близким космонавта. Телеграмма опубликована на сайте лидера республики.
По словам Токаева, всю свою трудовую деятельность Мусабаев посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал много добрых начинаний.
«Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах, – подчеркнул президент.
Мусабаев родился 7 января 1951 г. в селе Каргалы Алма-Атинской области Казахстана. 6 марта 1991 г. приказом министра обороны СССР был призван на военную службу и зачислен кандидатом в космонавты-исследователи четвертой группы отряда космонавтов. Входил в состав дублирующих экипажей кораблей типа «Союз ТМ».
В 1994, 1998 и 2001 гг. совершил космические полеты, в частности был командиром первой российской экспедиции посещения МКС. Его общая продолжительность пребывания в космосе составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.