На МЦД выйдут поезда «Иволга 4.0» с обновленным дизайном кресел

«Трансмашхолдинг» приступил к серийному производству «Иволги 4.0» в августе 2023 г. Модель была создана во взаимодействии с правительством Москвы. Это самый скоростной и самый динамичный по ускорению электропоезд. Он может разгоняться до 160 км/ч и перевозить до 646 человек. Кроме того, 97% комплектующих модели производятся в России.