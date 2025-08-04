На МЦД выйдут поезда «Иволга 4.0» с обновленным дизайном кресел
На Московские центральные диаметры (МЦК) выйдут поезда «Иволга 4.0» с новым дизайном кресел, в которых изголовья будут мятного цвета. Об этом сообщается в Telegram-канале «Трансмашхолдинга».
Первый поезд с обновленным дизайном кресел уже прибыл с Тверского вагоностроительного завода в Москву. Новый цвет изголовья символизирует свежесть и вызывает ассоциации с летнем ветром, морскими волнами и листвой деревьев. На диаметры уже вышли «Иволги» с креслами в сине-красной обивке, в желто-сером и ежевично-сером исполнении.
Отмечается, что расцветка подбирается департаментом транспорта Москвы на основе анализа мнений пассажиров и современных тенденций дизайна. Обновление поездов на первых трех диаметрах уже завершено, на четвертом завершится летом 2025 г.
«Трансмашхолдинг» приступил к серийному производству «Иволги 4.0» в августе 2023 г. Модель была создана во взаимодействии с правительством Москвы. Это самый скоростной и самый динамичный по ускорению электропоезд. Он может разгоняться до 160 км/ч и перевозить до 646 человек. Кроме того, 97% комплектующих модели производятся в России.