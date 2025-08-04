Давшего показания на Тайчера бизнесмена осудили на четыре года колонии

В июне 2024 г. Тайчера арестовали по делу о хищении около 710 млн руб. в рамках фиктивных договоров о займах между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл Стрим». Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). С тех пор арест Тайчера неоднократно продлялся.