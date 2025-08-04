Давшего показания на Тайчера бизнесмена осудили на четыре года колонии
Никулинский суд Москвы приговорил заместителя генерального директора ООО «Агро-грант» Сергея Франка, который дал показания на бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М», экс-советника первого вице-президента ОАО «РЖД» Алексея Тайчера, к четырем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Суд также взыскал с бизнесмена более 1,1 млрд руб. Франка взяли под стражу в зале суда.
В июне 2024 г. Тайчера арестовали по делу о хищении около 710 млн руб. в рамках фиктивных договоров о займах между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейл Стрим». Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). С тех пор арест Тайчера неоднократно продлялся.
5 марта 2025 г. Генпрокуратура потребовала взыскать с Тайчера, бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его сыновей Руслана и Тимура Бабаевых и АО «Вектор Рейл» 30,1 млрд руб. Ведомство попросило обратить деньги в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем». Иск был подан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В числе ответчиков указано также АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), а в качестве третьего лица – ОАО «РЖД».