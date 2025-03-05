Генпрокуратура потребовала взыскать 30,1 млрд рублей с Тайчера и Бабаева

Генпрокуратура потребовала взыскать 30,1 млрд рублей с Тайчера и БабаеваВедомство считает, что эти средства получены в результате коррупции
Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М», экс-советника первого вице-президента ОАО «РЖД» Алексея Тайчера, бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева, его сыновей Руслана и Тимура Бабаевых, а также АО «Вектор Рейл» 30,1 млрд руб. Текст искового заявления имеется в распоряжении «Ведомостей».
Иск подан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга заместителем генерального прокурора России. В числе ответчиков указано также АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), а в качестве третьего лица – ОАО «РЖД». Ведомство просит обратить 30,1 млрд руб. в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».
Согласно тексту иска, в 2012-2013 гг. АО «ФГК» заключило с ПАО «Трансфин-М» (принадлежало ОАО «РЖД») восемь договоров лизинга 12 600 грузовых железнодорожных вагонов с правом их последующего выкупа в 2020–2021 гг. за 14 млрд руб. В 2017 г. Тайчер «вопреки решению совета директоров АО «ФГК» и в отсутствие экономической целесообразности» подписал с «Трансфин-М» соглашение об увеличении платы за пользование вагонами: затраты ФГК выросли, а «Трансфин-М» стал ежегодно получать дополнительные 1,1 млрд руб. дохода.
Потом Тайчер обеспечил заключение «Трансфином-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим», по которым на счета «РейлСтрима» поступило как минимум 937,5 млн руб. Основная часть этих средств была выведена в иностранную юрисдикцию, после чего компания-заемщик была признана банкротом и прекратила свою деятельность. В 2018 г. Тайчер, занимая должность советника гендиректора ОАО «РЖД», обеспечил продажу 3075 вагонов, принадлежащих ПАО «Трансфин-М» и оцененных более чем в 6,5 млрд руб., в пользу аффилированного ему ООО «РРЛ». Статус выгодоприобретателя он скрыл: компания была оформлена на кипрскую «Рейлмастер ЛТД».
В марте 2020 г. Тайчер ликвидировал ООО «РРЛ», а его подвижной состав перерегистрировал на кипрское ООО «Брансвик Рейл Холдинг». В 2021 г. он передал эту компанию АО «Вектор Рейл», принадлежащему его бывшему руководителю Салману Бабаеву и его двум сыновьям, которые, как подчеркивается в иске, знали и понимали, что это имущество было частью государственной собственности и что Тайчер завладел правами на него, используя служебное положение и должностные полномочия. Чтобы скрыть сделку, АО «Вектор Рейл» распределило вагоны между подконтрольными структурами.
В 2019 г. Тайчер, еще занимая должность советника председателя правления АО «РЖД», узнал, что госкомпания планирует продать свою «дочку» «Трансфин-М». Он запланировал увеличить ее капитализацию за счет государственных средств и создать условия для безальтернативной продажи фирмы самому себе. Используя должностное влияние на ФГК, Тайчер инициировал досрочное расторжение восьми договоров лизинга с «Трансфин-М» на 12 600 вагонов, заключенных в 2012–2013 гг., и отказ ФГК от их выкупа. В этот же день ПАО «Трансфин-М» продало вагоны АО «ВТБ-Лизинг» за 22,6 млрд руб., которое предоставило их в лизинг ФГК. Ущерб для ФГК составил 8,6 млрд руб., ее ежемесячные платежи за аренду тех же вагонов выросли на 15%. Тайчер купил акции ПАО «Трансфин-М» и обратил в свою пользу 22,6 млрд руб., которые были получены от продажи вагонов. В общей сложности Тайчер и Бабаев вывели из структур ОАО «РЖД» не менее 30,1 млрд. руб.
Суд уже арестовал имущество ответчиков в обеспечение иска, уточнил источник «Ведомостей». Арест наложен на все акции АО «Вектор Рейл», АО «СГ-Транс» и АО «Химинвесттранс». Обеспечительные меры распространились и на членов семей ответчиков. В заявлении указано, что жена Тайчера Эстер Гольберг и их двое детей являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за границей. У ответчиков и их близких родственников есть недвижимость, банковские счета и другие активы за рубежом, «что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции». У Тайчера и Бабаевых также есть документы, позволяющие им покинуть страну. У Тайчера, в частности, имеется израильское гражданство.