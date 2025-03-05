Генпрокуратура потребовала взыскать 30,1 млрд рублей с Тайчера и Бабаева

В 2019 г. Тайчер, еще занимая должность советника председателя правления АО «РЖД», узнал, что госкомпания планирует продать свою «дочку» «Трансфин-М». Он запланировал увеличить ее капитализацию за счет государственных средств и создать условия для безальтернативной продажи фирмы самому себе. Используя должностное влияние на ФГК, Тайчер инициировал досрочное расторжение восьми договоров лизинга с «Трансфин-М» на 12 600 вагонов, заключенных в 2012–2013 гг., и отказ ФГК от их выкупа. В этот же день ПАО «Трансфин-М» продало вагоны АО «ВТБ-Лизинг» за 22,6 млрд руб., которое предоставило их в лизинг ФГК. Ущерб для ФГК составил 8,6 млрд руб., ее ежемесячные платежи за аренду тех же вагонов выросли на 15%. Тайчер купил акции ПАО «Трансфин-М» и обратил в свою пользу 22,6 млрд руб., которые были получены от продажи вагонов. В общей сложности Тайчер и Бабаев вывели из структур ОАО «РЖД» не менее 30,1 млрд. руб.