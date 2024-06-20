Суд арестовал экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера

Суд арестовал экс-владельца «Трансфин-М» Алексея ТайчераЕму вменяется мошенничество в особо крупном размере
Тверской суд арестовал бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера по делу о хищении около 710 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщила секретарь Тверского суда Мария Освальдо.
Тайчера арестовали до 14 августа. Согласно карточке дела, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн руб. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн руб. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн руб. начисленных процентов.
По этому делу также проходит заместитель генерального директора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Сейчас суд рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения. Потерпевшей стороной по этому делу признана компания «Трансфин-М».
Тайчер был задержан 18 июня. РБК со ссылкой на источники писал об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также задержании еще пятерых человек по тому же делу.
Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств «Трансфин-М» .
Тайчер продал принадлежавшую ему лизинговую компанию «Трансфин-М» в феврале 2024 г. и вышел из железнодорожного бизнеса. Покупателем, согласно данным раскрытия, выступили два закрытых паевых инвестиционных фонда, которые «Коммерсантъ» связывал с менеджментом компании.
Речь, в частности, идет о гендиректоре компании Максиме Анищенкове, а также членах совета директоров Александре Голанд и Иване Благодатских. Они были партнерами Тайчера в 2019 г. при покупке лизинговой компании у НПФ «Благосостояние» и имели преимущественное право выкупа акций. Фонд продал лизинговую компанию за 32,6 млрд руб.
Тайчер родился 20 января 1979 г. в Санкт-Петербурге. В 2005 г. занимал пост советника первого вице-президента ОАО «РЖД». С 2007 по 2012 гг. работал первым заместителем генерального директора АО «Первая грузовая компания». В 2012 г. перешел на должность президента АО «СГ-Транс». В 2015 г. возглавил АО «Федеральная грузовая компания».
В период с 2015 по 2019 гг. входил в составы органов управления компаний «РЖД Логистика», благотворительный фонд «Транссоюз», ПАО «Трансконтейнер», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).