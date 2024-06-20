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Суд арестовал экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере
Яна Суринская
Денис Ильюшенков
Максим Цуланов
Донат Сорокин / ТАСС

Тверской суд арестовал бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера по делу о хищении около 710 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщила секретарь Тверского суда Мария Освальдо.

Тайчера арестовали до 14 августа. Согласно карточке дела, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн руб. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн руб. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн руб. начисленных процентов.

По этому делу также проходит заместитель генерального директора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Сейчас суд рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения. Потерпевшей стороной по этому делу признана компания «Трансфин-М».

Тайчер был задержан 18 июня. РБК со ссылкой на источники писал об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также задержании еще пятерых человек по тому же делу.

Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств «Трансфин-М» .

Тайчер продал принадлежавшую ему лизинговую компанию «Трансфин-М» в феврале 2024 г. и вышел из железнодорожного бизнеса. Покупателем, согласно данным раскрытия, выступили два закрытых паевых инвестиционных фонда, которые «Коммерсантъ» связывал с менеджментом компании. 

Речь, в частности, идет о гендиректоре компании Максиме Анищенкове, а также членах совета директоров Александре Голанд и Иване Благодатских. Они были партнерами Тайчера в 2019 г. при покупке лизинговой компании у НПФ «Благосостояние» и имели преимущественное право выкупа акций. Фонд продал лизинговую компанию за 32,6 млрд руб.

Тайчер родился 20 января 1979 г. в Санкт-Петербурге. В 2005 г. занимал пост советника первого вице-президента ОАО «РЖД». С 2007 по 2012 гг. работал первым заместителем генерального директора АО «Первая грузовая компания». В 2012 г. перешел на должность президента АО «СГ-Транс». В 2015 г. возглавил АО «Федеральная грузовая компания».

В период с 2015 по 2019 гг. входил в составы органов управления компаний «РЖД Логистика», благотворительный фонд «Транссоюз», ПАО «Трансконтейнер», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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