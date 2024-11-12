Суд продлил арест экс-совладельцу «Трансфин-М» Тайчеру по делу о мошенничестве

Тайчер был задержан 18 июня. РБК со ссылкой на источники писал об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также о задержании еще пятерых человек по тому же делу. Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств «Трансфин-М» .