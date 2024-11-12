Суд продлил арест экс-совладельцу «Трансфин-М» Тайчеру по делу о мошенничестве
Согласно карточке дела, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Как отмечает издание, сторона защиты предпринимателя просила рассмотреть вопрос либо о залоге в размере 725 млн руб., либо о переводе Тайчера под домашний арест.
20 июня Тверской суд арестовал впервые Тайчера по делу о хищении около 710 млн руб. Как писал ТАСС со ссылкой на данные следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн руб. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн руб. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн руб. начисленных процентов.
Тайчер был задержан 18 июня. РБК со ссылкой на источники писал об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также о задержании еще пятерых человек по тому же делу. Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств «Трансфин-М» .
Тайчер продал принадлежавшую ему лизинговую компанию «Трансфин-М» в феврале 2024 г. и вышел из железнодорожного бизнеса. Покупателями, согласно данным раскрытия, выступили два закрытых паевых инвестиционных фонда, которые «Коммерсантъ» связывал с менеджментом компании.