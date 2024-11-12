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Суд продлил арест экс-совладельцу «Трансфин-М» Тайчеру по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской районный суд Москвы продлил арест бизнесмену и экс-совладельцу компании «Трансфин-М» Алексею Тайчеру, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

Согласно карточке дела, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Как отмечает издание, сторона защиты предпринимателя просила рассмотреть вопрос либо о залоге в размере 725 млн руб., либо о переводе Тайчера под домашний арест.

20 июня Тверской суд арестовал впервые Тайчера по делу о хищении около 710 млн руб. Как писал ТАСС со ссылкой на данные следствия, ПАО «Трансфин-М» заключило четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн руб. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн руб. Также им вменяется ущерб в размере 272 млн руб. начисленных процентов.

Тайчер был задержан 18 июня. РБК со ссылкой на источники писал об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также о задержании еще пятерых человек по тому же делу. Согласно позиции самого Тайчера, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств «Трансфин-М» .

Тайчер продал принадлежавшую ему лизинговую компанию «Трансфин-М» в феврале 2024 г. и вышел из железнодорожного бизнеса. Покупателями, согласно данным раскрытия, выступили два закрытых паевых инвестиционных фонда, которые «Коммерсантъ» связывал с менеджментом компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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