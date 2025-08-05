В Госдуме предложили увеличить социальный налоговый вычет до 360 000 рублей
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 150 000 до 360 000 руб. и расширении перечня расходов, по которым он предоставляется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно инициативе, предлагается внести изменения в ст. 219 Налогового кодекса РФ, чтобы граждане могли получить налоговый вычет не только за оплату обучения, лечения и лекарств, но и за расходы на отдых и оздоровление детей.
Авторами законопроекта выступили председатели сразу пяти думских комитетов: Ярослав Нилов (труд и соцполитика), Нина Останина (семья и детство), Яна Лантратова (гражданское общество), Сангаджи Тарбаев (туризм) и Алексей Диденко (региональная политика).
Как пояснил Нилов, текущий лимит вычета давно устарел. По его словам, цены на все значительно выросли, поэтому и компенсация за обучение, лечение, стоматологию, спорт и лекарства тоже должна увеличиться.
15 июля стало известно, что Минфин предложил увеличить семейный налоговый вычет по долгосрочным сбережениям до 1 млн руб. Предполагается, что каждый родитель сможет получить вычет до 500 000 руб. при условии, что средства направлены в интересах ребенка.