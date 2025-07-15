Размер налогового вычета для семей с детьми могут увеличить до 1 млн рублей

Единый налоговый вычет в размере 400 000 руб. за взносы по всем видам долгосрочных сбережений как для налогоплательщика, так и для членов его семьи будет увеличен до 500 000 руб. для каждого родителя в случаях, когда превышение связано с взносами на долгосрочные продукты в интересах их детей. Таким образом, максимальная общая сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн руб.