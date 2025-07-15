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Размер налогового вычета для семей с детьми могут увеличить до 1 млн рублей

Ведомости

Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми могут увеличится до 1 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале Минфина РФ.

Министерство разработало и внесло соответствующие поправки к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Единый налоговый вычет в размере 400 000 руб. за взносы по всем видам долгосрочных сбережений как для налогоплательщика, так и для членов его семьи будет увеличен до 500 000 руб. для каждого родителя в случаях, когда превышение связано с взносами на долгосрочные продукты в интересах их детей. Таким образом, максимальная общая сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн руб.

Чтобы получить выплату, возраст ребенка не должен превышать 18 лет либо 24 года, если он обучается на очной форме. Данный вычет может быть применен в каждом налоговом периоде на протяжении всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.

5 июня в Госдуму внесли законопроект о предоставлении социального налогового вычета в сумме, уплаченной за приобретение путевок в организации детского отдыха. В пояснительной записке указано, что в налоговый вычет входят суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, при условии, что размещение детей предусматривается с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в детских лагерях палаточного типа.

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