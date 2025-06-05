В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за детские летние лагеря
В Госдуму внесли законопроект о предоставлении социального налогового вычета в сумме, уплаченной за приобретение путевок в организации детского отдыха. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке указано, что в налоговый вычет входят суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, при условии, что размещение детей предусматривается с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в детских лагерях палаточного типа.
Уточнили, что установленный законодательством предел налогового вычета в 150 000 руб. в год не увеличивается.
С инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Сергей Миронов, Александр Ремезков, Олег Нилов и другие.
В мае президент России Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Налоговый вычет для россиян за сдачу ГТО начал действовать с 2025 г. Размер вычета составляет 18 000 руб. в год. Если оплата налога проходит по ставке 13%, то вернуть можно до 2340 руб.
Существуют и другие типы налогового вычета в России, писали «Ведомости». Имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку, социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии, инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами, профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности, стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми.