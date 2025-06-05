В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за детские летние лагеря

В мае президент России Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Налоговый вычет для россиян за сдачу ГТО начал действовать с 2025 г. Размер вычета составляет 18 000 руб. в год. Если оплата налога проходит по ставке 13%, то вернуть можно до 2340 руб.