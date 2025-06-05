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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за детские летние лагеря

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении социального налогового вычета в сумме, уплаченной за приобретение путевок в организации детского отдыха. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что в налоговый вычет входят суммы расходов на приобретение путевок в места, осуществляющие организацию детского отдыха, при условии, что размещение детей предусматривается с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том числе в детских лагерях палаточного типа.

Уточнили, что установленный законодательством предел налогового вычета в 150 000 руб. в год не увеличивается.

С инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Сергей Миронов, Александр Ремезков, Олег Нилов и другие.

В мае президент России Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Налоговый вычет для россиян за сдачу ГТО начал действовать с 2025 г. Размер вычета составляет 18 000 руб. в год. Если оплата налога проходит по ставке 13%, то вернуть можно до 2340 руб.

Существуют и другие типы налогового вычета в России, писали «Ведомости». Имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку, социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии, инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами, профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности, стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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