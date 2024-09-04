Налоговый вычет: кто может получить и как оформить

Налоговый вычет: кто может получить и как оформитьВиды и размеры выплат
Физические лица могут уменьшить свою налогооблагаемую базу по НДФЛ на расходы, право на учет которых предоставляется в виде налоговых вычетов. Разберемся, как они работают и как снизить свой подоходный налог.
Что такое налоговый вычет для физических лиц
Вычет позволяет уменьшить налоговую базу по НДФЛ, создав тем самым переплату по налогу. В общем виде российское законодательство не разрешает физическим лицам вычитать из налогооблагаемой базы расходы, как это предусмотрено в других правопорядках. В то же время физические лица вправе воспользоваться налоговыми вычетами с учетом тех параметров, которые предусмотрены НК РФ (то есть право на учет расходов не безгранично).
Важные нюансы:
налоговыми вычетами могут воспользоваться только налоговые резиденты РФ;
вычет не предоставляется, если в налоговом периоде не был получен облагаемый НДФЛ доход;
вычет понесенных расходов по общему правилу связан с полученным доходом (то есть расходами, учитываемыми при продаже автомобиля, нельзя уменьшить доход от продажи другого транспорта).
Какие вычеты бывают
НК РФ предусматривает разнообразные виды налоговых вычетов.
Социальный
Могут воспользоваться любые физические лица. Позволяет учесть расходы на:
пожертвования (благотворительность, религиозные организации, НКО) – расходы в размере не более 25% облагаемого дохода за год;
дорогостоящее лечение себя, своих близких родственников – без ограничений;
обучение своих детей (подопечных) до 18 или 24 лет – не более 110 000 руб. на каждого ребенка, общая сумма для двух родителей (опекунов, попечителей);
медицинские услуги для себя, своих близких родственников;
собственное обучение;
взносы по договору с НПФ в свою пользу или близких родственников (с 2025 г. – только в части добровольного пенсионного страхования);
страховые взносы на накопительную пенсию;
прохождение независимой оценки своей квалификации;
физкультурно-оздоровительные услуги для себя, своих детей до 18 или 24 лет (если они обучаются по очной форме обучения) – за все перечисленные выше расходы, но не более 150 000 руб. совокупно.
Стандартный
Могут воспользоваться:
льготные категории (инвалиды, ветераны, чернобыльцы и др.) – до 3 000 руб. ежемесячно;
лица, выполнившие норматив ГТО (с 2025 г.) – 18 000 руб.;
родители (усыновители, опекуны, попечители) на своих детей (с 2025 г. увеличена сумма вычета) – в зависимости от количества детей – до 6 000 руб. (до 12 000 руб., если ребенок-инвалид).
Имущественный (с продажи)
Могут воспользоваться любые физические лица:
при продаже имущества (в т. ч. недвижимости), находившегося в собственности менее 5 лет (или меньшего срока, если выполняются условия) – не более 1 млн руб. или подтвержденных расходов на приобретение;
при продаже иного имущества, которое было в собственности меньше 3 лет – в размере 250 000 руб. или подтвержденных расходов на приобретение;
при изъятии объекта недвижимости или земельного участка для государственных (муниципальных) нужд – в размере выкупной стоимости.
Имущественный (на приобретение)
Могут воспользоваться любые физические лица. Доступен на:
строительство, приобретение жилья (доли), земельного участка, на котором построено или будет построено жилье – не более 2 млн руб.;
а также проценты по целевому кредиту – не более 3 млн руб.
Инвестиционный
Вычет в сумме внесенных денежных средств на ИИС, открытом до 2024 г. (не более 400 000 руб. с учетом условий), или в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 2024 г. (без ограничений). Получить его можно только по истечении 3 лет ведения ИИС.
Профессиональный
Могут получить ИП, уплачивающие НДФЛ, лица с частной практикой (нотариусы, адвокаты с адвокатским кабинетом, детективы, арбитражные управляющие, патентные поверенные).
Предоставляется в отношении расходов по договорам оказания услуг (выполнения работ), авторского вознаграждения (иных подобных договоров).
Вычет на долгосрочные сбережения
Могут воспользоваться любые физические лица:
в сумме внесенных денежных средств на ИИС, открытом с 2024 г. (не более 400 000 руб. с учетом условий);
в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом с 2024 г. (не более 30 млн руб. по всем прекращенным договорам ведения ИИС в одном налоговом периоде);
с 2025 г. доступен на взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения;
взносы по договору долгосрочных сбережений.
Также можно получить вычет в размере сумм убытков:
при переносе на будущие периоды убытков от операций с ЦБ и производными фин. инструментами;
при переносе убытков от участия в инвестиционном товариществе.
Особенности социального налогового вычета
Как видно из сути вычета, он представляется только при расходах в адрес специализированных организаций. Ввиду этого необходимо учитывать:
при заявлении вычета на обучение/лечение/пожертвование необходимо, чтобы у организации были соответствующие лицензии или особый статус (например, регистрация в качестве НКО), а также чтобы в договоре были прописаны именно те услуги, на которые предоставляется вычет,
при заявлении физкультурно-оздоровительных услуг необходимо, чтобы организация/ИП были включены в специализированный перечень. Он размещается на сайте Минспорта России на соответствующий год,
при заявлении дорогостоящего лечения – необходимо, чтобы вид лечения был включен в специализированный перечень, утвержденный Правительством РФ.
Особенности стандартного налогового вычета
Если лицо, получающее вычет «на себя», попадает в несколько льготных категорий, предоставляется максимальная сумма вычета, но между собой они не суммируются.
Единственный родитель, который не состоит в зарегистрированном браке, может получить вычет на детей в двойном размере.
Особенности имущественного налогового вычета (с продажи)
Не применяется к ЦБ и имуществу, полученному в результате выкупа ЦФА или цифровых прав.
Особенности инвестиционного налогового вычета
С 2025 года вычет в отношении реализованных ЦБ предоставляется только по находящимся в собственности более 3 лет государственным (муниципальным) ЦБ, а также ЦБ российских и иностранных организаций, зарегистрированных в ЕАЭС.
Вычет предусматривает также множество дополнительных условий, выполнение которых необходимо проверять применительно к индивидуальной ситуации.
Особенности профессионального налогового вычета
При отсутствии документов доход авторского вознаграждения и иных связанных доходов можно уменьшить на расходы по нормативу до 40% в зависимости от вида вознаграждения.
Как воспользоваться налоговым вычетом
Чтобы снизить налог необходимо заявить о вычете. Это можно сделать путем подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, или обратиться к налоговому агенту (в ограниченном количестве случаев).
Когда вычет может быть предоставлен налоговым агентом
В ограниченном количестве случаев вычет можно получить без заявления о нем путем подачи 3-НДФЛ или налоговому агенту. Ниже представлен перечень оснований и лица, которые могут обратиться к налоговому агенту, в разрезе каждого вида вычета. Вычет предоставляется при наличии подтверждающих документов, если не указано иное.
Через налогового агента предоставляются всем, у кого есть право, следующие вычеты:
социальный (все предусмотренные, за исключением вычета на пожертвования и пенсионных взносов в НПФ);
стандартный (все предусмотренные: с 2025 г. в отношении вычета на детей – без представления документов, если агент-работодатель);
имущественный – на приобретение (все предусмотренные);
инвестиционный (все предусмотренные);
на долгосрочные сбережения (все предусмотренные).
Профессиональный предоставляется лицам, не зарегистрированным в качестве ИП или не занимающимся частной практикой на:
налоги (не НДФЛ);
государственную пошлину, уплаченную в связи с профессиональной деятельностью;
страховые взносы;
иные расходы, связанные с выполнением профессиональной деятельности.
Можно ли получить налоговый вычет «автоматически»
Некоторые вычеты можно получить в упрощенном порядке без подачи 3-НДФЛ или заявления работодателю.
Таким способом можно получить имущественный, социальный и инвестиционный вычеты:
имущественный (на приобретение) – в случае приобретения объекта недвижимости в части фактически произведенных расходов и процентов по ипотеке,
инвестиционный – в размере денежных средств, внесенных на ИИС,
социальный – обучение, физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги, взносы по договорам добровольного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
После передачи организациями/ИП информации о расходах налогоплательщика в ФНС России, физические лица смогут ее увидеть информацию в личном кабинете налогоплательщика и возвратить сумму налога, подписав автоматически сформированное заявление.
Какие документы необходимо предоставить для получения вычета
Вычет (за исключением случаев предоставления вычета по нормативу) производится на основании документально подтверждающих расходов, поэтому необходимо сохранять договоры и платежные документы (кассовые чеки, выписки из онлайн-банка, расписки).
Самое лучшее – заранее подготовиться к заявлению вычета. Произвели расходы и понимаете, что их можно будет заявить в качестве вычета, – сохраните в отдельную папку. В конце года вы потратите намного меньше времени, если все документы уже будут собраны.
Однако некоторые документы разумнее получать только по завершении года – например, справки о лечении, чтобы собрать все оплаты за год. Если интересующий вас вычет может быть предоставлен на основании справки, то предъявлять в налоговый орган подтверждающие документы не нужно (например, это касается расходов на медицинские услуги).