Налоговый вычет: кто может получить и как оформить

Однако некоторые документы разумнее получать только по завершении года – например, справки о лечении, чтобы собрать все оплаты за год. Если интересующий вас вычет может быть предоставлен на основании справки, то предъявлять в налоговый орган подтверждающие документы не нужно (например, это касается расходов на медицинские услуги).