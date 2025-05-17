Путин поручил уточнить механизм налогового вычета за ГТО
Президент России Владимир Путин поручил усилить информирование граждан о налоговом вычете за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это следует из перечня по итогам совещания с членами правительства РФ. Он опубликован на сайте Кремля.
Глава государства дал такое поручение правительству. Кабмину необходимо разработать совместно с исполнительными органами в регионах и движением «Народный фронт «За Россию» меры по информированию граждан о возможности налогового вычета.
Первый доклад члены правительства будут должны представить до 1 июля 2025 г., далее – один раз в полгода.
Налоговый вычет для россиян за сдачу ГТО начал действовать с 2025 г. Размер вычета составляет 18 000 руб. в год. Если оплата налога проходит по ставке 13%, то вернуть можно до 2340 руб.
Существуют и другие типы налогового вычета в России, писали «Ведомости». Имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку, социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии, инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами, профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности, стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми.