Путин поручил уточнить механизм налогового вычета за ГТО

Существуют и другие типы налогового вычета в России, писали «Ведомости». Имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку, социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии, инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами, профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности, стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми.