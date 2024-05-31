За сдачу норм ГТО и диспансеризацию россияне получат вычет в 6000 рублей

За сдачу норм ГТО и диспансеризацию россияне получат вычет в 6000 рублейВ случае принятия закона эта норма начнет действовать с 2025 года
Новый налоговый вычет смогут получить россияне, которые одновременно сдали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прошли диспансеризацию. Это следует из законопроекта Минфина, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс РФ (НК), с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
«Ведомости» направили запрос в Белый дом, где его переадресовали в Минфин. Представитель пресс-службы Министерства финансов уточнил, что налоговый вычет для тех, кто сдает ГТО и проходит ежегодную диспансеризацию, согласно законопроекту ведомства, предоставляется в размере 6000 руб. в год.
Правительство одобрило предложенные Минфином поправки по совершенствованию налоговой системы, сообщала 30 мая пресс-служба кабмина. Госдума может принять разработанный Министерством финансов пакет законопроектов (включает в том числе изменения в НК) уже в весеннюю сессию, которая закончится 5 августа. В случае принятия закона эта норма начнет действовать с 2025 г.
Согласно предлагаемым поправкам, претендовать на налоговый вычет могут те, кто выполнил нормативы испытаний ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак отличия. Вычет, как следует из документа, можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение, и в течение 12 следующих месяцев. Одновременно с этим человек должен пройти в этом же году диспансеризацию, следует из поправок в ст. 218 (стандартные налоговые вычеты) ч. 2 НК.
Какие есть вычеты
Налоговые вычеты производятся по принципу возврата гражданину части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. В России есть несколько типов вычетов: имущественный – за расходы на покупку жилья, его строительство или приобретение в ипотеку; социальный – на благотворительность, лечение, образование, занятия спортом, накопительную часть пенсии; инвестиционный – на долгосрочное владение бумагами и банковскими вкладами; профессиональный – на ведение частной профессиональной деятельности; стандартный – для льготных категорий граждан и семей с детьми. С 1 января 2024 г. получить вычеты можно в упрощенном порядке.
За 2023 г. 2,6 млн россиян показали высокий результат при сдаче нормативов ГТО и получили знаки отличия, говорится на сайте всероссийского комплекса ГТО. В I квартале 2024 г. знаки отличия были присвоены 61% (236 805 человек) из 387 108 человек, принявших участие в выполнении нормативов ГТО.
Диспансеризацию и профосмотры в прошлом году, по данным Минздрава, прошло более 93 млн человек. В 2024 г. Министерство здравоохранения планирует охватить ими более 102 млн человек, говорил в мае глава Минздрава Михаил Мурашко.
Диспансеризация и ГТО – это принципиально разные по своим задачам мероприятия, сказал вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов. В первом случае речь идет о выявлении заболеваний или факторов их развития для корректировки образа жизни, тогда как комплекс ГТО профилактирует болезни, продолжил он. Входящие в него упражнения повышают выносливость (например, бег), а значит, предупреждают заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт), заболевания легких и т. д. Кроме того, комплекс ГТО развивает силу и в том числе крепость костей, мышц, сухожилий, а также ловкость (вестибулярный аппарат). Эти множества – люди, сдавшие ГТО, и те, кто прошел диспансеризацию, – могут пересекаться, считает член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова (фракция «Единая Россия»).
Поощрение россиян с помощью налоговых вычетов способно повысить мотивацию людей к занятиям спортом и регулярным обследованиям здоровья, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов.
В подготовке материала участвовала Татьяна Мозолевская