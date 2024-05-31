За сдачу норм ГТО и диспансеризацию россияне получат вычет в 6000 рублей

Согласно предлагаемым поправкам, претендовать на налоговый вычет могут те, кто выполнил нормативы испытаний ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак отличия. Вычет, как следует из документа, можно будет получить с 1 января того года, в котором произошло награждение знаком отличия или его подтверждение, и в течение 12 следующих месяцев. Одновременно с этим человек должен пройти в этом же году диспансеризацию, следует из поправок в ст. 218 (стандартные налоговые вычеты) ч. 2 НК.