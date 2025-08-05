Экс-замруководителя управделами президента приговорили к условному сроку

В марте 2024 г. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства 1,3 млрд руб. и более 100 объектов недвижимости с ряда бывших должностных лиц УДП, а также их родственников и учредителей компаний-застройщиков ЖК в Москве. Всего исковые требования надзорного ведомства были заявлены к 20 ответчикам, среди них был и Малюшин.