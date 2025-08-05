Экс-замруководителя управделами президента приговорили к условному сроку
Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя руководителя управления делами президента Ивана Малюшина к пяти годам условно по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
По версии следствия, Малюшин снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил средства.
В марте 2024 г. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства 1,3 млрд руб. и более 100 объектов недвижимости с ряда бывших должностных лиц УДП, а также их родственников и учредителей компаний-застройщиков ЖК в Москве. Всего исковые требования надзорного ведомства были заявлены к 20 ответчикам, среди них был и Малюшин.
Надзорное ведомство пришло к выводу, что еще в 2000 г. из-за их коррупционных действий в Москве не был достроен детский корпус НИИ детской гематологии – на его месте построили жилой комплекс. Впоследствии часть ЖК незаконно перешла в пользу должностных лиц и застройщиков.