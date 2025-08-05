На 102-м году жизни скончалась американская певица Джейн Морган
На 102-м году жизни ушла из жизни американская певица Джейн Морган, сообщает The Hollywood Reporter.
По сообщению ее семьи, Морган умерла во сне от естественных причин в хосписе в Нейплсе (штат Флорида).
Карьера Морган началась во Франции в конце 1940-х гг. Тогда она выступала в парижских клубах и быстро завоевала признание публики.
Одним из ее главных хитов стала песня Fascination. Всего Морган записала около 40 альбомов по всему миру, пела на пяти языках и считалась международной звездой. Она выступала на церемониях вручения «Оскара», а также работала на Бродвее, где играла в таких постановках, как «Кэн-Кэн», «Король и я», «Поцелуй меня, Кейт» и «Джентльмены предпочитают блондинок».
В 1970 г. Морган выпустила песню «Девушка по имени Джонни Кэш» – пародию на известный хит Джонни Кэша «Парень по имени Сью», которая продержалась в кантри-чарте Billboard пять недель.
В 2011 г., в возрасте 87 лет, Джейн Морган была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде.