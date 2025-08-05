На 102-м году жизни скончалась американская певица Джейн Морган

Одним из ее главных хитов стала песня Fascination. Всего Морган записала около 40 альбомов по всему миру, пела на пяти языках и считалась международной звездой. Она выступала на церемониях вручения «Оскара», а также работала на Бродвее, где играла в таких постановках, как «Кэн-Кэн», «Король и я», «Поцелуй меня, Кейт» и «Джентльмены предпочитают блондинок».