Суд отказал в аресте водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия об аресте водителя туристического автобуса, который утром 4 августа столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленобласти. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Водитель Евгений Ивашов обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд избрал следующую меру пресечения – запрет определенных действий.
До окончания предварительного следствия ему запрещено покидать территорию своего муниципалитета (за исключением поездок на работу), общаться со свидетелями и участниками уголовного дела, пользоваться интернетом и средствами связи, отправлять и получать почту (кроме сообщений от правоохранительных органов и защитника), а также делать публичные заявления через СМИ.
5 августа следователи задержали Ивашова. Ранее сообщалось, что причиной столкновения поезда и пассажирского автобуса стал выезд автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора перед движущимся грузовым поездом.
В результате столкновения один пассажир погиб от полученных травм, еще несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь. Октябрьская железная дорога сообщала, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не вышло из-за небольшого расстояния.