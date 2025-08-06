Суд отказал в аресте водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

До окончания предварительного следствия ему запрещено покидать территорию своего муниципалитета (за исключением поездок на работу), общаться со свидетелями и участниками уголовного дела, пользоваться интернетом и средствами связи, отправлять и получать почту (кроме сообщений от правоохранительных органов и защитника), а также делать публичные заявления через СМИ.