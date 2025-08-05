Следователи задержали водителя автобуса, устроившего ДТП с поездом в Ленобласти

В результате столкновения один пассажир погиб от полученных травм, еще несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.