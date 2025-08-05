Следователи задержали водителя автобуса, устроившего ДТП с поездом в Ленобласти
Следователи задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось, что причиной столкновения поезда и пассажирского автобуса стал выезд автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора перед движущимся грузовым поездом.
В результате столкновения один пассажир погиб от полученных травм, еще несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.
Октябрьская железная дорога сообщала, машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не вышло из-за небольшого расстояния.