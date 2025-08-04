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Главная / Общество /

СК назвал причину столкновения автобуса с поездом в Ленинградской области

СК: причиной ДТП с поездом в Ленобласти стал выезд на запрещающий сигнал
Ведомости

Причиной столкновения поезда и пассажирского автобуса в Ленинградской области стал выезд автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора перед движущимся грузовым поездом. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал. В результате столкновения один пассажир погиб от полученных травм, еще несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь. Следователи осматривают место происшествия. Ведется работа по установлению обстоятельств произошедшего.

Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Октябрьская железная дорога сообщила, что 4 августа в 06:11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не вышло из-за небольшого расстояния. В результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них скончался. Схода состава с рельсов не произошло.

«Интерфакс» со ссылкой на данные ГУ МВД по Ленинградской области писал, что туристы, по предварительным данным, направлялись в монастырь Александра Свирского в деревне Старая Слобода. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы.

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