СК назвал причину столкновения автобуса с поездом в Ленинградской области

Октябрьская железная дорога сообщила, что 4 августа в 06:11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не вышло из-за небольшого расстояния. В результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них скончался. Схода состава с рельсов не произошло.