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В Курске высадили аллею роз в память о погибших при атаках ВСУ мирных жителях

Ведомости

В первую годовщину вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в память о погибших мирных жителях в парке «Патриот» Курска высадили аллею роз. Об этом сообщает ТАСС.

Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что долг администрации региона заключается в сохранении памяти о вторжении ВСУ в Курскую область, чтобы подобное не повторялось никогда.

«И конечно, помнить наших героев, мирных людей, спасателей, волонтеров и, конечно, военных», – добавил он.

Пресс-служба врио губернатора Курской области
Пресс-служба врио губернатора Курской области

В высадке памятной аллеи приняли участие волонтеры, добровольцы, жители приграничья, представили молодежных организаций и органов власти, пишет ТАСС.

6 августа 2024 г. ВСУ пересекли международно признанную границу России вдоль Курской области и вторглись в регион. Освобожден регион был спустя восемь месяцев боев – 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что в результате вторжения 331 мирный житель погиб, 553 были ранены. Потерпевшими признали более 14 000 гражданских. Ущерб составил более 3 млрд.

Мэр Воткинска Алексей Заметаев 17 июля рассказал, что в Удмуртии установят памятник «Суджанской трубе» – газопроводу, по которому российские военные проникли в захваченную Украиной часть Курской области. Арт-объект появится в Парке Победы Воткинска в честь операции «Поток», когда 8 марта 2025 г. российские военные, включая уроженца города, прошли по трубе для удара по тылам ВСУ. По словам Заметаева, 22-метровая труба диаметром 120 см уже смонтирована на постамент. На нее наносят памятные надписи. Со 2 августа посетители смогут пройти внутрь, чтобы ощутить условия операции. Это уже третий подобный памятник – аналоги установлены в Екатеринбурге и Курске.

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