В Курске высадили аллею роз в память о погибших при атаках ВСУ мирных жителях

Мэр Воткинска Алексей Заметаев 17 июля рассказал, что в Удмуртии установят памятник «Суджанской трубе» – газопроводу, по которому российские военные проникли в захваченную Украиной часть Курской области. Арт-объект появится в Парке Победы Воткинска в честь операции «Поток», когда 8 марта 2025 г. российские военные, включая уроженца города, прошли по трубе для удара по тылам ВСУ. По словам Заметаева, 22-метровая труба диаметром 120 см уже смонтирована на постамент. На нее наносят памятные надписи. Со 2 августа посетители смогут пройти внутрь, чтобы ощутить условия операции. Это уже третий подобный памятник – аналоги установлены в Екатеринбурге и Курске.