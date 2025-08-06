Путин наградил артистов театра «Ленком» Виктора Ракова и Сергея Степанченко
Президент РФ Владимир Путин наградил артистов театра «Ленком Марка Захарова» Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовых актов.
Награды вручены «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Вместе с Раковым и Степанченко в списке награжденных: артист Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Иванский, артистка Александринского театра Елена Немзер, директор Златоустовского драмтеатра «Омнибус» Александр Романов.
Звание заслуженной артистки России получила концертмейстер «Российского национального оркестра» Татьяна Поршнева. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены замдиректора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское село» Ираида Ботт и замдиректора по реставрации заповедника Наталья Кудрявцева.
В марте этого года художественный руководитель обоих театров Владимир Панков объявил, что «Ленком Марка Захарова» и столичный «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) объединят. Панков уточнял, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», а директором останется Глеб Гришунин. Изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома».