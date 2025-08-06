Путин наградил артистов театра «Ленком» Виктора Ракова и Сергея Степанченко

В марте этого года художественный руководитель обоих театров Владимир Панков объявил, что «Ленком Марка Захарова» и столичный «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) объединят. Панков уточнял, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», а директором останется Глеб Гришунин. Изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома».