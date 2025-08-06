Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин наградил артистов театра «Ленком» Виктора Ракова и Сергея Степанченко

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил артистов театра «Ленком Марка Захарова» Виктора Ракова и Сергея Степанченко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовых актов.

Награды вручены «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Вместе с Раковым и Степанченко в списке награжденных: артист Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Иванский, артистка Александринского театра Елена Немзер, директор Златоустовского драмтеатра «Омнибус» Александр Романов.

Звание заслуженной артистки России получила концертмейстер «Российского национального оркестра» Татьяна Поршнева. Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены замдиректора по научной и просветительской работе музея-заповедника «Царское село» Ираида Ботт и замдиректора по реставрации заповедника Наталья Кудрявцева.

В марте этого года художественный руководитель обоих театров Владимир Панков объявил, что «Ленком Марка Захарова» и столичный «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) объединят. Панков уточнял, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», а директором останется Глеб Гришунин. Изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных