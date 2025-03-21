Театр «Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» решили объединить

«Центр драматургии и режиссуры» был основан в 1998 г. режиссером Алексеем Казанцевым и сценаристом Михаилом Рощиным. Считается экспериментальной площадкой для молодых авторов и актеров. Согласно информации на сайте театра, там был поставлен первый спектакль в жанре soundrama Панкова «Красной ниткой», «Пластилин» режиссера Кирилла Серебренникова по пьесе Василия Сигарева, «Облом OFF» режиссера Михаила Угарова и др.