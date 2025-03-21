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Театр «Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» решили объединить

В начале года в «Ленкоме» появились должности президента и худрука
Ведомости

Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» и столичный «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) объединят. Об этом сообщил художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

«Симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов», – сказал худрук (цитата по ТАСС).

Панков добавил, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», а директором останется Глеб Гришунин. Изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», постановки будут сохранены, заверил он. Панков станет художественным руководителем объединения.

22 января представитель департамента культуры Москвы сообщил «Ведомостям», что в «Ленкоме» появятся должности президента и худрука. Президентом театра назначен Марк Варшавер (занимал должность директора театра), худруком станет заслуженный работник искусств РФ Панков. Должность худрука отсутствовала после смерти режиссера Марка Захарова в 2019 г.

Директором «Ленкома» вместо Варшавера стал руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, который остался на прежнем месте в своем театре.

Театр «Ленком» (первоначальное название – Театр рабочей молодежи, ТРАМ) был основан 27 октября 1927 г. в Москве. В 1973 г. в «Ленком» пришел главный режиссер, впоследствии художественный руководитель – Захаров, который служил на должности худрука вплоть до своей смерти в 2019 г.

«Центр драматургии и режиссуры» был основан в 1998 г. режиссером Алексеем Казанцевым и сценаристом Михаилом Рощиным. Считается экспериментальной площадкой для молодых авторов и актеров. Согласно информации на сайте театра, там был поставлен первый спектакль в жанре soundrama Панкова «Красной ниткой», «Пластилин» режиссера Кирилла Серебренникова по пьесе Василия Сигарева, «Облом OFF» режиссера Михаила Угарова и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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