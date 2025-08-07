МВД предупредило об опасности ведущих на фишинговые сайты QR-кодов

6 августа МВД также сообщало о новой уловке: мошенники встраивают вредоносные ссылки в субтитры и ИИ-переводчики пиратских фильмов и сериалов. Через такие файлы вирусы попадают на устройства пользователей, якобы предоставляя им «бесплатный доступ» к контенту. Для распространения вредоносного ПО аферисты создают фальшивые сайты, Telegram-каналы и боты.