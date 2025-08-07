МВД предупредило об опасности ведущих на фишинговые сайты QR-кодов
Злоумышленники используют поддельные QR-коды, чтобы получить доступ к личным данным россиян и установить контроль над их смартфонами и другими устройствами. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.
По словам представителей ведомства, преступники размещают QR-коды, которые ведут на вредоносные сайты под видом обновления или загрузки программ. Пользователю предлагается установить якобы полезное приложение, однако вместе с ним на устройство загружается вредоносное ПО – трояны, шпионские программы или банковские вирусы.
Цель атаки – получить контроль над гаджетом жертвы и похитить персональные данные.
6 августа МВД также сообщало о новой уловке: мошенники встраивают вредоносные ссылки в субтитры и ИИ-переводчики пиратских фильмов и сериалов. Через такие файлы вирусы попадают на устройства пользователей, якобы предоставляя им «бесплатный доступ» к контенту. Для распространения вредоносного ПО аферисты создают фальшивые сайты, Telegram-каналы и боты.