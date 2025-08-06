В МВД предупредили о спрятанных в пиратских фильмах мошеннических ссылках
Мошенники начали вставлять ссылки на фишинговые ресурсы в файлы с «субтитрами» или «ИИ-переводчиками» для пиратских фильмов и сериалов, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД. Таким же образом они могут распространять вирусы и вредоносное программное обеспечение (ПО).
Злоумышленники обычно создают фейковые сайты, Telegram-каналы и боты с популярными фильмами, а затем предлагают скачать их пользователям. Затем в компьютеры или смартфоны попадают вирусы через «утечки» и якобы «бесплатный доступ». В МВД предупредили о необходимости соблюдать осторожность при поступлении подобных предложений.
6 августа официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что после контактов с мошенниками у человека есть так называемый «золотой час». В это время можно минимизировать последствия, если пользователь скомпрометировал свои учетные записи, устройства или банковские аккаунты. В ведомстве рекомендовали немедленно сменить пароль к приложению мобильного банка, заморозить карты и счета, а также обязательно связаться с банком по официальному номеру телефона.