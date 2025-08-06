В МВД предупредили о спрятанных в пиратских фильмах мошеннических ссылках

6 августа официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что после контактов с мошенниками у человека есть так называемый «золотой час». В это время можно минимизировать последствия, если пользователь скомпрометировал свои учетные записи, устройства или банковские аккаунты. В ведомстве рекомендовали немедленно сменить пароль к приложению мобильного банка, заморозить карты и счета, а также обязательно связаться с банком по официальному номеру телефона.