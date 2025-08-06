В МВД напомнили о «золотом часе» после атаки мошенников
Если человек стал жертвой мошенников и скомпрометировал свои учетные записи, устройства или банковские аккаунты, у него есть так называемый «золотой час». Это первые 60 минут после инцидента, когда можно минимизировать последствия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В МВД рекомендуют в случае, если мошенникам были переданы данные банковской карты, немедленно сменить пароль к онлайн-банкингу, заморозить карты и счета и связаться с банком по официальному номеру и сообщить о попытке обмана, передав информацию о номере, с которого звонили злоумышленники.
Также важно предупредить родственников, друзей и работодателя о возможной компрометации банковских реквизитов.
Если атаке подвергся аккаунт на государственном сервисе, нужно оперативно сменить пароль, позвонить на горячую линию, проверить активности в личном кабинете и немедленно обратиться в полицию, подчеркнула Волк.
В случае подозрений, что злоумышленники получили доступ к номеру телефона, следует немедленно связаться с мобильным оператором, перевести важные аккаунты на новый номер и проинформировать окружение о возможных попытках мошенничества с сим-картой.
При взломе мессенджеров и социальных сетей необходимо сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию, выйти из всех неизвестных устройств и обратиться в поддержку сервиса. Также следует предупредить знакомых о возможных фейковых сообщениях от вашего имени.
В МВД подчеркивают: главная мера защиты – цифровая гигиена. Необходимо заранее настроить все доступные инструменты безопасности в онлайн-сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные вложения и не передавать никому свои персональные данные и одноразовые коды.
5 августа стало известно, что мошенники начали использовать цифровые подарки в Telegram для рекламы наркошопов, казино или экстремистских сайтов. Преступники дарят подарки, содержащие ссылки на указанные ресурсы, администраторам Telegram-каналов, рекламируя нелегальный контент. Затем в Роскомнадзор поступают жалобы от подписчиков, что может стать причиной блокировки канала.