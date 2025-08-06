В МВД напомнили о «золотом часе» после атаки мошенников

В МВД подчеркивают: главная мера защиты – цифровая гигиена. Необходимо заранее настроить все доступные инструменты безопасности в онлайн-сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные вложения и не передавать никому свои персональные данные и одноразовые коды.



5 августа стало известно, что мошенники начали использовать цифровые подарки в Telegram для рекламы наркошопов, казино или экстремистских сайтов. Преступники дарят подарки, содержащие ссылки на указанные ресурсы, администраторам Telegram-каналов, рекламируя нелегальный контент. Затем в Роскомнадзор поступают жалобы от подписчиков, что может стать причиной блокировки канала.