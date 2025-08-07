Роскомнадзор не раскрыл дату создания «радиостанции Судного дня»
Роскомнадзор отказался раскрывать, когда была открыта и зарегистрирована российская радиостанция УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», или «Жужжалка»), так как подобная информация может быть предоставлена только госорганам, передает «РИА Новости».
«Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий», – отметили в ведомстве.
УВБ-76 – предположительно, российская военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц примерно с 1975 г. Подтвержденных данных о ее предназначении нет. В феврале радиостанция выходила в эфир 46 раз. 25 сообщений было направлено 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.