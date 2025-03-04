В феврале «радиостанция Судного дня» вышла в эфир 46 раз

Вечером 17 декабря в эфире радиостанции прозвучали несколько музыкальных композиций. Обычно станция передает жужжащий сигнал или случайные слова, но в этот раз в эфире звучала музыка, в том числе «Я русский» артиста Shaman, музыка из «Лебединого озера», «Дорога» группы «АукцЫон», «Катюша», «Прощание славянки» и другие композиции. В комментариях к эфиру слушатели предположили, что станцию взломали.