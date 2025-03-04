В феврале «радиостанция Судного дня» вышла в эфир 46 раз
Радиостанция УВБ-76, более известная, как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка» в феврале 2025 г. выходила в эфир 46 раз, следует из трансляции ее эфира на YouTube-канале.
Пик активности УВБ-76 пришелся на 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Тогда в эфире прозвучало 25 сообщений, среди которых «огрубение», «дитя», «комиссар», «жадюга» и др.
Последние на данный момент сообщения радиостанция передала 3 марта – «йотоласт» и «рунический».
«УВБ-76» – предположительно, российская военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц примерно с 1975 г. Подтвержденных данных о ее предназначении нет.
Вечером 17 декабря в эфире радиостанции прозвучали несколько музыкальных композиций. Обычно станция передает жужжащий сигнал или случайные слова, но в этот раз в эфире звучала музыка, в том числе «Я русский» артиста Shaman, музыка из «Лебединого озера», «Дорога» группы «АукцЫон», «Катюша», «Прощание славянки» и другие композиции. В комментариях к эфиру слушатели предположили, что станцию взломали.