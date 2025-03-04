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В феврале «радиостанция Судного дня» вышла в эфир 46 раз

Ведомости

Радиостанция УВБ-76, более известная, как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка» в феврале 2025 г. выходила в эфир 46 раз, следует из трансляции ее эфира на YouTube-канале.

Пик активности УВБ-76 пришелся на 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Тогда в эфире прозвучало 25 сообщений, среди которых «огрубение», «дитя», «комиссар», «жадюга» и др.

Последние на данный момент сообщения радиостанция передала 3 марта – «йотоласт» и «рунический».

«УВБ-76» – предположительно, российская военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц примерно с 1975 г. Подтвержденных данных о ее предназначении нет.

Вечером 17 декабря в эфире радиостанции прозвучали несколько музыкальных композиций. Обычно станция передает жужжащий сигнал или случайные слова, но в этот раз в эфире звучала музыка, в том числе «Я русский» артиста Shaman, музыка из «Лебединого озера», «Дорога» группы «АукцЫон», «Катюша», «Прощание славянки» и другие композиции. В комментариях к эфиру слушатели предположили, что станцию взломали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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