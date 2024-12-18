На «радиостанции Судного дня» передали песню Shaman и «Лебединое озеро»

Обычно радиостанция предает короткий жужжащий сигнал, повторяющийся 25 раз в минуту. Однако вечером 17 декабря в эфире звучали музыка, в том числе «Я русский» артиста Shaman, музыка из «Лебединого озера», песня из мультфильма «Бременские музыканты», «Дорога» группы «АукцЫон», «Катюша», «Прощание славянки», «Юность в сапогах» группы «Конец фильма» и другие композиции. В комментариях к эфиру слушатели предположили, что станцию взломали.