На «радиостанции Судного дня» передали песню Shaman и «Лебединое озеро»
В эфире радиостанции УВБ-76 (радиостанция «Судного дня» или The Buzzer – «Жужжалка») прозвучали несколько музыкальных композиций, следует из трансляции на YouTube-канале.
Обычно радиостанция предает короткий жужжащий сигнал, повторяющийся 25 раз в минуту. Однако вечером 17 декабря в эфире звучали музыка, в том числе «Я русский» артиста Shaman, музыка из «Лебединого озера», песня из мультфильма «Бременские музыканты», «Дорога» группы «АукцЫон», «Катюша», «Прощание славянки», «Юность в сапогах» группы «Конец фильма» и другие композиции. В комментариях к эфиру слушатели предположили, что станцию взломали.
«УВБ-76» – предположительно, российская военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц примерно с 1975 г. Подтвержденных данных о ее предназначении нет.