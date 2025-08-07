Из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае задерживаются семь пассажирских поездов

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 7 августа системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника. Один из них вызвал возгорание административного здания на железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области. По данным главы региона, пострадавших там нет, на месте работают оперативные службы.