Из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае задерживаются семь пассажирских поездов
Движение поездов на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае нарушено из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
По данным ведомства, около 5:12 мск на указанном участке линии Тимашевская – Разъезд 9 км произошло обесточивание контактной сети. Пострадавших нет. Для обеспечения движения составов на время восстановительных работ используется тепловозная тяга.
В результате инцидента задерживаются семь пассажирских поездов:
№289 Екатеринбург – Анапа
№11 Москва – Анапа
№121 Санкт-Петербург – Новороссийск
№473 Смоленск – Симферополь
№97 Москва – Симферополь
№507 Ижевск – Новороссийск
№255 Сосногорск – Анапа
По данным железнодорожников, время задержки составляет до трех часов.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 7 августа системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника. Один из них вызвал возгорание административного здания на железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области. По данным главы региона, пострадавших там нет, на месте работают оперативные службы.