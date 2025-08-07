Мощнейшая за два месяца магнитная буря может ударить по Земле 8 августа

Как отметили эксперты, ранее предполагались более мягкие последствия вспышки. Возможно было также, что касание Земли вообще не произойдет, «так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов». Затем, после последних расчетов, оказалось, что удар по магнитному полю планеты будет «гораздо сильнее». Указано, что буря будет самой сильной с 13 июня, с геомагнитным индексом Kp до 6.