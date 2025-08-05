Четвертая в августе мощная вспышка произошла на Солнце
Вспышка предпоследнего класса мощности (М) была зафиксирована на Солнце, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Это четвертый случай в августе.
Вспышка была зарегистрирована в 05:12 мск. Ее уровень составил М1.2, а продолжительность – около 30 минут.
3 августа на Солнце зафиксировали вспышку уровня M2.9. Тогда же сообщалось, что последний раз более крупное событие наблюдалось 20 июня. Взрыв произошел в активной области 4168, 2 августа появившейся в северном полушарии Солнца. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) не исключили, что на Солнце также может появиться вспышка класса X (максимальная мощность).
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.