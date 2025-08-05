Четвертая в августе мощная вспышка произошла на Солнце

3 августа на Солнце зафиксировали вспышку уровня M2.9. Тогда же сообщалось, что последний раз более крупное событие наблюдалось 20 июня. Взрыв произошел в активной области 4168, 2 августа появившейся в северном полушарии Солнца. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) не исключили, что на Солнце также может появиться вспышка класса X (максимальная мощность).